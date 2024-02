Eingeklemmt: Mitglied des Elferrats stirbt bei Unfall mit Karnevalswagen

Ein 45-Jähriger verstarb bei einem Unfall mit einem Karnevalswagen. (Symbolbild) © Heiko Rebsch/dpa

In der Karnevalshochburg Venlo an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen sei der auf einem Karnevalswagen stehende Mann beim Einparken in eine Halle am heutigen Samstag eingeklemmt worden, teilte die Polizei mit.

Rettungskräfte rückten auch mit einem Hubschrauber an, konnten den Mann aber nicht mehr wiederbeleben. Der Traktorfahrer, der den Karnevalswagen in die Halle rangieren wollte, wurde vorläufig festgenommen.

Wie der Sender 1Limburg berichtete, gehörte der Verunglückte dem Elferrat des Nachbarortes Tegelen an.