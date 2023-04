Ekliger "Trend" in Japan: Zwei Männer wegen "Sushi-Terror" festgenommen!

Die beiden Männer filmten sich, während sie Ingwer, der für alle Gäste gedacht war, in einem Restaurant der Kette "Yoshinoya" aßen. (Symbolbilder/Montage) © Fotomontage: 123rf/norgal, 123rf/smspsy

Für viele Sushi-Liebhaber wäre ein Urlaub in Japan ein Traum. Doch genau in dem Land, in dem das Gericht seinen Ursprung hat, werden Restaurants landesweit von "Sushi-Terroristen" attackiert.

Dabei wird hauptsächlich in Gaststätten, in denen das Sushi auf Förderbändern transportiert wird, für Unruhe gesorgt. Sie filmen sich dabei, wie sie das Essen anfassen oder anlecken und wieder zurückstellen. Dabei handelt es sich um eine Challenge im Internet, berichtet Guardian.

Die Videos erhalten in den sozialen Medien viel Aufmerksamkeit. Vor allem betroffen von den "Attacken" ist das Franchise "Kura Sushi". Da sich die Aktionen in den vergangenen Monaten so sehr häuften, greift nun die Polizei ein. Dies wurde auch den zwei Männern aus Osaka zum Verhängnis.

Oka (34) und Shimazu (35) werden wegen Behinderung der Geschäftsfähigkeit eines Restaurants angeklagt - weil sich die beiden 30-Jährigen dabei filmten, wie sie mit ihren bereits benutzten Essstäbchen eingelegten Ingwer aus einer Schüssel aßen, der für alle Gäste gedacht war.

Den Clip teilten die Männer in den sozialen Medien. Dort entdeckte der Betreiber des Restaurants das Video und meldete es der Polizei.