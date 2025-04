Elfjährige wird irrtümlich in Psychiatrie eingewiesen und mit Beruhigungsmitteln ruhiggestellt!

Neuseeland - Skandalöse Verwechslung! Ein elfjähriges Mädchen landete versehentlich in einer Psychiatrie in Neuseeland und wurde mit starken Beruhigungsmitteln behandelt.

Die Polizei legte dem Mädchen (11) Handschellen an und brachte es in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © 123RF/stockdeca

Wie die neuseeländische Nachrichtenseite RNZ berichtet, wurde das Kind von der Polizei fälschlicherweise für eine 20-jährige Frau gehalten, die zuvor aus einem Krankenhaus verschwunden war.

Wie ein am Mittwoch veröffentlichter Untersuchungsbericht enthüllt, führte diese dramatische Verwechslung dazu, dass das autistische, nicht sprechende Mädchen am 9. März in Handschellen gelegt und in eine Klinik gebracht wurde.

Eine Polizeistreife entdeckte die Elfjährige zuvor, als sie versucht hatte, ein Brückengeländer zu übersteigen.