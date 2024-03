Mit dem Sofa verschmolzen: Horror-Eltern lassen Tochter (†36) grausam sterben

Louisiana (USA) - Die Amerikaner Sheila und Clay Fletcher müssen 20 Jahre in den Knast! Das, was sie ihrer Tochter Lacey (†36) angetan haben, macht sprachlos und ist kaum zu begreifen.

Sheila Fletcher hatte offenbar kein Mitleid mit ihrer Tochter. © East Feliciana Parish Sheriff's

Die beiden Horror-Eltern aus East Feliciana im US-Bundesstaat Louisiana wurden bereits im Januar 2022 verhaftet. An diesem Mittwoch nahm der Fall mit der Verurteilung des Paares ein Ende. Polizei, Staatsanwälte und Mediziner wird er sicher noch lange beschäftigen.

Wie die New York Post berichtete, verschwand Lacey Fletcher im Jahr 2002 (damals war sie 16) plötzlich von der Bildfläche. Als die blonde Frau mit dem breiten Lächeln 20 Jahre später gefunden wurde, war sie 36 Jahre alt und keine Jugendliche mehr, sondern tot.

"Ich habe in all den Jahren meiner Arbeit jede Art von Tod und Leiche gesehen, aber so etwas wie das habe ich noch nie gesehen", sagte ein Gerichtsmediziner.

Die Ermittler fanden die Amerikanerin abgemagert und lediglich 43 Kilogramm schwer, mit der Couch "verschmolzen", bedeckt mit Urin, Fäkalien und Maden. Knochen hätten aus ihrem Körper herausgestanden, so der Mediziner.