Entführter Pilot: Soldat wird bei Befreiungsaktion getötet

Jakarta - In der indonesischen Unruheprovinz Papua ist der Versuch des Militärs zunächst gescheitert, einen entführten neuseeländischen Piloten aus der Hand separatistischer Rebellen zu befreien.

Der neuseeländische Pilot Philip Mehrtens neben bewaffneten Kämpfern der West Papua National Liberation Army (TPNPB). © Uncredited/West Papua National Liberation Army/dpa

Ein Soldat sei im Dschungel getötet worden, vier weitere würden vermisst, nachdem die Gruppe am Wochenende in einen Hinterhalt geraten sei, teilte das Militär am Dienstag mit.

Die Rebellen hatten erklärt, 15 Soldaten getötet zu haben - der Chef der indonesischen Streitkräfte, Yudo Margono, bezeichnete dies aber als Falschnachricht.

Rebellen der West Papua National Liberation Army (TPNPB) hatten am 7. Februar im abgelegenen Distrikt Nduga ein kleines Verkehrsflugzeug in Brand gesetzt und den Piloten der lokalen Fluglinie Susi Air verschleppt.

Seither haben die Kidnapper mehrmals Videos und Fotos von ihrer Geisel veröffentlicht. Der verschleppte Philip Mehrtens war darauf umringt von teils schwer bewaffneten Indigenen zu sehen.

Am Sonntag hatte die TPNPB betont, sie werde die bewaffneten Angriffe fortsetzen, falls Indonesien sich weigere, Friedensgespräche unter Beteiligung der UN zu führen.