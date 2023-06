27.06.2023 20:17 6.098 Er war schon zwei Tage tot: Deutscher Tourist leblos in Mietwagen gefunden

Schock am Strand. Auf der Pilion-Halbinsel in Griechenland wurde am Sonntag die Leiche eines 75-jährigen Deutschen gefunden.

Von Clemens Grosz

Pillion (Griechenland) - Schock am Strand! Auf der Pilion-Halbinsel in Griechenland wurde am Sonntag die Leiche eines 75-jährigen Deutschen gefunden. Die Retter konnten nichts mehr ausrichten. (Symbolbild) © 123rf/joseh51 Er saß in seinem Mietwagen, die Hände noch am Steuer. Doch als man den Deutschen fand, war er schon zwei Tage tot. Das berichtet das lokale Medium "Magnesia News". Demnach wurde der 75-Jährige ganz in der Nähe des Strandes von Kalamos auf der Pillion-Halbinsel (Ostgriechenland) in seinem Mietwagen aufgefunden. Ein Rettungswagen eilte sofort zum toten Deutschen, konnte aber nichts mehr ausrichten. Warum der Mann gestorben ist, teilten die Behörden nicht mit. Nach Einschätzung der Retter starb der 75-Jährige in der Nacht zum Freitag.

Titelfoto: 123rf/joseh51