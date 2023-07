Erwischt! Deutscher Schüler (17) zerkratzt Wand in Roms berühmten Kolosseum

Rom - Zum wiederholten Male bekam das größte Amphitheater der Welt etwas ab: Dieses Mal verunstaltete ein 17-jähriger Deutscher das Kolosseum in Italiens Hauptstadt Rom und handelte sich ordentlich Ärger mit der örtlichen Polizei ein.

Das antike Kolosseum wurde erneut zum Opfer von Vandalismus. (Symbolbild) © Andrew Medichini/AP/dpa

Am gestrigen Samstagabend, gegen 18 Uhr, befand sich der junge Schüler gerade auf einem Ausflug in Begleitung seiner Kunstlehrerin.

Scheinbar kratzte der Tourist mit seinem Finger an einer Wand im Erdgeschoss des antiken Bauwerks entlang und sorgte so für bleibende Schäden.

Wie die Zeitung Corriere della Sera berichtet, erwischte das Sicherheitspersonal den Jugendlichen und übergab ihn an die Polizei.

Der 17-Jährige wusste jedoch scheinbar nichts darüber, dass man die alten Denkmäler so lange und so gut es geht erhalten sollte: "Ich hätte nicht gedacht, dass ich etwas so Ernstes tun würde", sagte er.

Laut Corriere del Ticino kam es bereits am Freitag, dem 14. Juli, zu einer Zerstörungstat innerhalb des Kolosseums: Eine ebenfalls 17 Jahre alte Touristin aus der Schweiz wurde beim Einritzen der Anfangsbuchstaben ihres Namens in eine Wand des Denkmals gefilmt.