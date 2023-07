05.07.2023 20:09 Es regnet Geld: Tumultartige Szenen auf Autobahn

Geldregen in der Rushhour. Auf einer Autobahn in Asien kam es am Dienstag zu tumultartigen Szenen, als ein Geldeinsammler seine Ladung verlor.

Von Adrian Schintlmeister

Cebu City (Philippinen) - Geldregen in der Rush Hour. Auf einer Autobahn in Asien kam es am Dienstag zu tumultartigen Szenen, als ein Geldeinsammler seine Ladung verlor. Plötzlich lagen da Geldscheine auf der Autobahn. © Facebook/Doodz Blog Lakwatsero Der unverhoffte Geldsegen traf einige Glückspilze auf der Stadtautobahn von Cebu City (Philippinen) am Dienstag, berichtet das lokale Medium CDN. Zuvor transportierte ein Mann auf seinem Motorroller reichlich Bargeld, das er zuvor bei mehreren Geschäften eingesammelt hatte, um es zur Bank zu bringen. Auf den Philippinen ein ganz normaler Job.

Doch an diesem Tag hatte der Geldeinsammler wohl so richtig geschusselt: Dummerweise versäumte er es nämlich, den Reißverschluss seines Rucksacks richtig zu schließen. Folge: Es regnete Geld. Rund vier Millionen Peso (rund 66.000 Euro) sollen es gewesen sein. Aus aller Welt Zu viel Ablenkung! Verbot von Handys im Klassenraum geplant Der Geldregen blieb natürlich nicht lange unbemerkt. Die Menschen liefen zusammen und stopften sich die Taschen voll. Es kam zu Chaos und Stau. Rund 66.000 Euro kamen abhanden. © Facebook/Doodz Blog Lakwatsero Nur ein Bruchteil des verlorenen Geldes ist wieder aufgetaucht Zwei Männer halfen dem glücklosen Geldeinsammler, (2.v.r.) sein verlorenes Frachtgut wieder zu erlangen. © Facebook/Doodz Blog Lakwatsero Ein guter Samariter wies den Pechvogel bereits nach 50 Metern auf sein Missgeschick hin. Der bemerkte daraufhin seinen Rucksack-Fauxpas, wendete sofort und versuchte zu retten, was noch zu retten ist. Unterstützt wurde der glücklose Geldeinsammler von der hinzu geeilten Polizei. Knapp die Hälfte der verlorenen Geldscheine konnten sie noch einsammeln. Der Rest war schon weg. Später wandte sich die Polizei an die Öffentlichkeit und forderte die Finder auf das Geld zurückzugeben - mit durchwachsenem Erfolg. Bis Mittwoch wurden lediglich 31.000 Peso (umgerechnet 514 Euro) auf dem Revier abgegeben. Aus aller Welt "Titan"-Tauchboot: Elektronik-System von Praktikanten gebaut, Mängel bereits seit 2018 bekannt Deswegen drohen den allzu eifrigen Geldfindern nun polizeiliche Konsequenzen: Man habe Videos auf den sozialen Netzwerken gesichtet und werde nun diejenigen, die das Geld aufgesammelt haben, anhand ihrer Nummernschilder identifizieren und zur Rechenschaft ziehen, drohte die Polizei in einem Statement. Doch die Beamten appellieren auch an das gute Gewissen: "Bitte geben Sie das Geld zurück, und sei es nur, um der Person zu helfen, die es verloren hat." Denn andernfalls bleibt der Pechvogel wohl auf dem Schaden sitzen.

Titelfoto: Montage: Facebook/Doodz Blog Lakwatsero