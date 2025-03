Flucht vor der Trauer endet tragisch: Suche nach vermisstem Deutschen (20) auf Kreta eingestellt

Am 7. März wurde die Suche nach Johann (20) schließlich eingestellt. © Instagram/Screenshot/findjohannwilliams

Am Freitag teilte seine Schwester in einem emotionalen Instagram-Post die traurige Nachricht: Der 20-jährige Johann W. aus Baden-Württemberg war alleine in die berühmte Samaria-Schlucht aufgebrochen, um mit seiner Trauer über den Verlust seiner Mutter, die im Oktober 2024 an Krebs starb, zurechtzukommen.

Doch was als Versuch begann, den Kummer hinter sich zu lassen, nahm eine tragische Wendung.

Johann verschwand spurlos. Auch brachte er seinen Mietwagen nicht zurück und reagierte nicht auf Anrufe.

Mit Drohnen, Hubschraubern und Hunden wurde nach dem jungen Mann gesucht, doch nach drei Wochen ohne Erfolg wurde die Hoffnung, ihn lebend zu finden, immer geringer. Am 7. März wurde die Suche schließlich eingestellt.