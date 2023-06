Flugzeugunfall auf Junggesellenabschied: Partygäste kämpfen gegen die Natur

Innisfil (Kanada) - Vor einem Unwetter sollten sich Piloten in Acht nehmen, auch wenn sich ihre Maschine bereits wieder am vermeintlich sicheren Boden befindet! Ein 31-Jähriger flog am Freitagnachmittag (2. Juni) mit seinem Kleinflugzeug aus Ottawa zu einem Junggesellenabschied in den Innisfil Beach Park (Ontario, Kanada). Doch anscheinend hatte der Kapitän seine gelb-blaue Kiste, die am Strand parkte, nicht gut genug befestigt.