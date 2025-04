Messerattacke an Gymnasium: 15-Jähriger sticht auf Mitschüler ein - eine Tote

Wie " Le Parisien " laut Polizeiangaben berichtete, habe eine Person am Donnerstagmittag, gegen 12.30 Uhr, auf Schüler an einem Privatgymnasium in der Großstadt Nantes eingestochen. Die französische Bildungsministerin Élisabeth Borne (64) bestätigte bei X , dass es zu einer Messerattacke kam.

Laut Bericht des Senders BFMTV habe der Tatverdächtige Zehntklässler noch am Morgen per Mail ein konfuses Dokument an alle Schüler der Einrichtung verschickt. Darin habe er ein düsteres Bild der Gesellschaft gezeichnet, hieß es. Die gesamte Schule sei evakuiert worden. Ein Großaufgebot an Polizeikräften war im Einsatz.

Erstmeldung vom 24. April 2025, 15.06 Uhr; letzte Aktualisierung 16.06 Uhr.