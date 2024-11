Vier Menschen im Zug mit Beil verletzt, einem wird die Hand abgehackt

Paris (Frankreich) - In einem französischen Nahverkehrszug sind vier Menschen mit einem Beil verletzt worden.

In dem französischen Nahverkehrszug wurden im Pariser Umland vier Menschen verletzt. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, handle es sich bei der Tat im Pariser Umland um Vergeltung. Zwei Menschen wurden demnach schwer verletzt, zwei weitere nur leicht. Die genauen Umstände der Tat waren noch unklar.



Bahnbetreiber SNCF teilte am Morgen auf X mit, dass es in einem Zug in Ozoir-la-Ferrière einen Vorfall gebe und die Polizei und die Feuerwehr vor Ort seien. Details nannte sie vorerst nicht. Einzelne Züge fielen aus.