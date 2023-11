Tiger schleicht sich von hinten an: Frau (†50) von Raubkatze angefallen und zerfleischt

Mysuru (Indien) - Im indischen Dorf Balluru geht die Angst um. Schon zwei Menschen wurden von einem Killer-Tiger in Stücke gerissen. Zuletzt erwischte es eine 50-Jährige.

Ein Tiger hat die Dorfbewohnerin auf der Kuhweide angefallen und zerfleischt. (Symbolbild) © 123rf/sourabhbharti

Am Freitagmittag wollte die 50-jährige Rathnamma, die nur einen Namen trägt, mit zwei anderen Frauen aus dem Dorf die Kühe auf die Weide bringen. Plötzlich schlug die Großkatze zu.

Der Tiger schlich sich aus dem Dickicht an, packte die Witwe von hinten und zerfetzte sie mit seinen Pranken. Die 50-Jährige hatte keine Chance: Die Großkatze fügte ihr entsetzliche Verletzungen zu, Rathnamma kollabierte noch an Ort und Stelle, berichtet die Zeitung "Times of India".

Ihre beiden Begleiterinnen kamen mit dem Schrecken davon. Als sie sahen, was da geschah, riefen die Frauen laut um Hilfe, rannten ins nahegelegene Dorf und brachten sich so in Sicherheit.

Sofort stellten die Menschen von Balluru eine Suchmannschaft zusammen und nahmen die Verfolgung auf.

Auf einer Lichtung im Wald, etwa zwei Kilometer von der Kuhweide entfernt, fanden sie die übel zugerichtete Leiche der 50-Jährigen. Das Raubtier entkam in den dichten Dschungel.