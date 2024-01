Frau folgt im Auto ihrer Mutter im Krankenwagen, dann kommt die Mautstelle

Puente Alto (Chile) - Pamela Leiva (41), ein chilenischer Realitystar, wandte sich völlig aufgelöst an die Öffentlichkeit. Während sie in ihrem Auto dem Krankenwagen hinterherfuhr, der ihre schwer kranke Mutter ins Krankenhaus bringen sollte, wurde sie von einer Mautstelle aufgehalten.

Minutenlang ließ Pamela Leiva (41) Frust und Sorgen bei ihren hunderttausenden Follower ab. © Screenshot/Instagram/pameleiva

Die Mutter von Pamela Leiva ist schwer krank. Per Krankenwagen und Blaulicht wurde sie in der Nacht zum Mittwoch in ein Krankenhaus gebracht.

Pamela fuhr in ihrem privaten Auto hinterher, weil sie ihrer Mutter in diesem Zustand nicht von der Seite weichen wollte.



Doch dann kam ein unerwarteter Feind. Eine Mautstelle ließ den Krankenwagen selbstverständlich passieren, aber nicht den Wagen der folgenden Tochter!

Leider hatte die 41-Jährige kein Bargeld dabei, und eine Bezahlung per Karte oder anderen Wegen war nicht möglich.

Mehr noch, der Beamte an der Mautstelle verweigerte jegliche Kooperation und verschwand einfach, während Pamela in ihrem Auto saß und sich nicht anders zu helfen wusste, als sich an über 650.000 Follower auf Instagram zu wenden.