Frau lädt Video bei TikTok hoch: Am nächsten Tag fällt sie aus allen Wolken - Und geht zum Arzt

Im Gespräch mit People verriet die 22-Jährige, dass sie erst dann gemerkt habe, dass womöglich etwas an den Hinweisen dran sein könnte.

Einer ihrer Follower hatte das Video nämlich kommentiert. "Oh, du solltest mal deine Schilddrüse untersuchen lassen", lautete die Reaktion des Users. Zuerst habe sie den Hinweis abgetan, doch am nächsten Morgen wurde Esha misstrauisch.

Über die Weihnachtstage veröffentlichte die 22-Jährige ein Video bei TikTok . In dem kurzen Clip sprach Esha über Vorurteile gegenüber Menschen aus Südasien und über Haarpflege. Zwei Stunden nach dem Upload sollte sich ihr Leben auf einen Schlag verändern.

Die 22 Jahre alte Frau aus Texas versorgt ihre Follower regelmäßig mit Inhalten zu Schönheit und Mode. © Screenshot/TikTok/eapuppy125

Aber wie kamen Eshas Follower überhaupt zu der Annahme, mit ihrer Schilddrüse könnte etwas nicht stimmen?

Zahlreichen ihrer mehr als 73.000 Follower fielen verdächtige Knubbel am Hals der 22-Jährigen auf. Einige der Hinweisgeber kannten genau diese Symptomatik aus eigener Erfahrung.

Esha ging schließlich zum Arzt und ließ sich untersuchen. In einem weiteren Video, das die Texanerin am 18. Januar postete, teilte sie ihrer Community Folgendes mit: "Alle meine Blutwerte waren normal, aber mein Ultraschall hat gezeigt, dass ich drei kleine Knoten in der Schilddrüse habe."

Ihre Follower hatten also recht! Esha zeigte sich derweil heilfroh, regelmäßig online zu sein. Sie dankte allen dafür, "ihr Leben gerettet" und "auf sie aufgepasst" zu haben.