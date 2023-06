Horror-Sturz! Frau stolpert auf Rollsteig am Flughafen - dann verliert sie ein Bein!

Die alarmierten Sanitäter konnten nichts mehr für das Bein der 57-Jährigen tun. © Facebook/Screenshot/Don Mueang International Airport-DMK

Der tragische Unfall ereignete sich am gestrigen Donnerstag am Flughafen Don Mueang in der thailändischen Hauptstadt, als die Frau gerade nach Nakorn Sri Thammarat in den Süden des Landes reisen wollte.

Als sie dafür mitsamt ihres Koffers über das Laufband lief, um zu ihrem Gate zu gelangen, stolperte sie plötzlich und stürzte zu Boden.

Leider zog sie sich dabei viel mehr als nur eine Prellung oder ein verstauchtes Fußgelenk zu. Wie die Nachrichtenportale Bangkok Post und AP berichteten, öffnete sich dabei nämlich die Schutzabdeckung am Endstück des Rollsteiges, wodurch das linke Bein der 57-Jährigen in das Innere des Geräts gezogen wurde.

Ein erschreckender Anblick, auf den andere Reisende sofort reagierten. Innerhalb kürzester Zeit veranlassten sie das Band zum Stopp und riefen einen Rettungswagen. Allerdings konnten die alarmierten Sanitäter nicht mehr viel für das Bein der Dame tun.

In einem Krankenhaus musste es schließlich aufgrund der Schwere der Verletzungen oberhalb des Knies amputiert werden.