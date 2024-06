Frau wird beim Date heimlich gefilmt: Millionen sehen ihr merkwürdiges Video

USA - Nichtsahnend scrollte eine junge US-Amerikanerin durch ihren Instagram-Feed, als sie plötzlich auf ein Video von sich selbst stieß. Sie war von ihrem Date bei einem Treffen in einem Steakhouse heimlich gefilmt worden.

Julia Waters berichtet von ihrer Dating-Erfahrung mit einer anderen Frau, die im Netz gelandet ist. © TikTok Screenshot Babeochka

Wie die New York Post schreibt, entdeckte Julia Waters in ihrem Social-Media-Feed einen Clip mit dem wenig rühmlichen Titel: "Wieso sind alle meine Bumble-Treffen so seltsam?"

Die Szenen stammten ausgerechnet von einem Date, das Julia über die Flirt-App Bumble mit einer anderen Dame namens Cailyn vereinbart hatte.

Die Aufnahmen waren für die Protagonistin wenig schmeichelhaft. Es war nicht nur zu sehen, dass sich die beiden Frauen miteinander unterhielten, es war darüber hinaus genau zu hören, was Julia gesagt hatte.

"Ich könnte mich in Deinen Augen verlieren. Ich möchte die Tiefen der Gewässer Deiner Seele bereisen", flirtete sie wild drauf los.

Womöglich hatte sie dabei eine Grenze des Dating-Geschmacks für Cailyn überschritten, denn man hörte, wie diese nach der Rechnung fragte.