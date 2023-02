Familie geschockt, als diese riesigen Biester aus der Decke fallen!

Malaysia - Als eine Familie nachts laute Geräusche in ihren Wänden hörte, riefen sie einen Kammerjäger. Auf das, was dann aber aus der Decke purzelte, war sicherlich niemand vorbereitet.

Unerwartet platzten in einem Haus plötzlich drei riesengroße Schlangen aus der Decke. © @FightHaven/Twitter

In einem haarsträubenden Video auf der Social-Media-Plattform Twitter, ist zu sehen, wie ein Schädlingsbekämpfer zunächst versucht, einen großen Schlangenschwanz zu fassen, der aus der Decke baumelt.

Ein anderer Mitarbeiter schlägt dabei mit einem Stock gegen die Decke, worauf man einen großen Schlangenkörper erkennen kann.

Kurz darauf bricht plötzliches Chaos aus. Die Decke fällt heraus und ein massives Knäuel aus drei gigantischen Schlangen stürzt herab, was die Umstehenden zum Kreischen bringt.

Sogar die professionellen Tier-Beseitiger weichen erschrocken vor den riesigen Reptilien zurück.

Diese wanken bedrohlich an der Wand hin und her, bevor sie versuchen, zurück in die Sicherheit des Haus-Zwischenraums zu flüchten.

Zwei der Schlangen scheint dies zu gelingen, während die Dritte von den Kammerjägern erwischt und herausgezogen wird.