Grausame Tat auf Mallorca: Stiefvater schwängert Mädchen (10)

Der Beschuldigte ist kein Unbekannter. Er ist bereits wegen Misshandlung vorbestraft.

Der 35-jährige wurde am Montag verhaftet und zwei Tage später dem Haftrichter im Gericht in der Via Alemania vorgeführt, wo er die Vergewaltigung gestand. Der Richter schickte ihn in Untersuchungshaft. Weitere Ermittlungen der Polizei dauern an.