Grausames Testament: Todkranker Boss schreibt Geheim-Nachricht aus dem Knast an seine Gang

Bis zu 20.000 Personen sollen sich Castellanos Florencia-13 Gang angeschlossen haben. Mit ihrem größten Rivalen, der "18st Street Gang", führen sie einen brutalen Krieg um Territorien und Einfluss. © YouTube/ NotkHardToF13nd

Doch der Boss war krank, hatte Magenkrebs im Endstadium. Barulio Castellanos war besorgt, dass seine Gang mit ihm untergeht. Damit das nicht geschieht, wandte sich der 64-Jährige in einer letzten Botschaft, die der Zeitung "Los Angeles Times" vorliegt, an seine Leute.

Darin hieß es: "Wählt vier Vertreter. Zwei Jüngere und zwei Ältere. Junge Leute: Einer im Mittelschulalter (6. bis 8. Klasse, Anm. d. Red.), einer im High-School-Alter (9. bis 12. Klasse, Anm. d. Red.). Und die beiden anderen sind älter. Sie müssen von ihren Homies respektiert sein." Castellanos fügt an: "Auf diese Weise deckt ihr alle Altersgruppen ab, und ihr wisst, was die Homeboys in diesem Alter tun."

Seine größte Sorge: Spaltung der Gang und Zoff ums Geld. Der Boss schrieb: "So wie es ist, hat eine Handvoll Brüder den größten Anteil an den Geldern, die in ganz Südkalifornien generiert werden. Wir, die Mehrheit, sollten nicht zulassen, dass das so weitergeht." Damit deutete der Todkranke an, dass es bei der Verteilung kürzlich "eroberter" Territorien nicht gerecht zuging. Einige Gangmitglieder bekamen offenbar mehr, als ihnen zustand und manipulierten telefonische Gang-Abstimmungen.

Castillos versprach Gebiete, die er in Nordkalifornien kontrolliert, abgeben zu wollen. "Ich habe hier oben Barrios und ich bin bereit, meinen Teil dazu beizutragen", versprach er.