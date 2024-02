Aldi-Kundin hat nach Trauerfall ihr Geld vergessen: Was die Kassiererin dann tut, rührt sie zu Tränen

Cannock (England) - Die Menschen nehmen in unserer "Ellenbogengesellschaft" immer weniger Rücksicht aufeinander? Nicht so im englischen Cannock! Dort wird seit ein paar Tagen die Aldi-Mitarbeiterin Lisa gefeiert. Der Grund: Sie hat kürzlich einer Kundin geholfen, die gerade eine schwere Zeit durchmachte und ihr Geld vergessen hatte.

Die Kassiererin sah, in welcher Not sich die Kundin befand, fasste deshalb ihren spontanen Entschluss.

Ende Januar stand Joe Westwood, eine junge Frau aus Cannock, bei Lisa an der Kasse, als sie verzweifelt nach ihrer Bankkarte suchte.

Statt einfach den Teil der Ware, den Joe nicht bezahlen konnte, beiseite zu schieben, zahlte Lisa ihn. Die Kundin war danach erstmal sprachlos.

Im Nachhinein sagte Joe Westwood zu Aldi UK: "Ich war ein bisschen aufgewühlt und wollte nicht in Tränen ausbrechen, deshalb bin ich mir nicht sicher, ob ich mich überhaupt bedankt habe. Aber es hat mir wirklich viel bedeutet. Es braucht nur einen Akt der Freundlichkeit, um jemandem in Not zu helfen, und man weiß nie, wie sehr sich jemand abmüht. Ich glaube, diese Dame wusste es".

Seit Aldi die Geschichte auf Facebook publik gemacht hat, löst sie bei den Usern Begeisterung aus. Mehr als 2000 Likes und viele positive Kommentare hat sie dort bisher erhalten.

Auch Joe Westwood hat sich noch einmal gemeldet. Sie schreibt unter anderem: "Ehrlich gesagt mangelt es dieser Welt heutzutage an Freundlichkeit und die Leute vergessen, dass es die Freundlichkeit ist, die Menschen wie mich durch die sehr dunklen Tage bringt. Es ist so schön, diesen Beitrag zu sehen."