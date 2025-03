Aufregung am Big Ben: Barfuß-Mann nach 12 Stunden immer noch auf Denkmal

London (England) - In London läuft bereits den gesamten Samstag über ein großer Polizeieinsatz: Ein pro-palästinensischer Demonstrant ist am Morgen barfuß auf den Big Ben geklettert. Am Abend, fast zwölf Stunden nach dem Aufstieg, sitzt der Mann noch immer auf dem Glockenturm – und weigert sich, herunterzukommen.

Ein Mann kletterte barfuß auf den Big Ben. © Screenshot/X/Markhar1972

Mehrere Rettungskräfte sind nach wie vor im Einsatz – teilweise auf einer Hebebühne – und reden auf den Demonstranten ein. Doch bisher brachte alles nichts. Der Protestler lässt sich von seinem Vorhaben nicht abbringen.

Zuvor war er mehrere Meter in die Höhe geklettert, hatte sich auf einen Vorsprung gestellt und eine palästinensische Flagge vor sich gehalten. The Sun berichtet, dass die Westminster Bridge vor dem Wahrzeichen entsprechend gesperrt wurde - und aktuell noch immer ist.

"Am Samstag, dem 8. März, um 7.24 Uhr [Ortszeit, Anm. d. Red] wurden Beamte über einen Mann informiert, der den Elizabeth Tower im Houses of Parliament erklimmt. Beamte sind vor Ort und arbeiten daran, den Vorfall sicher zu beenden. Sie werden von der Londoner Feuerwehr und dem Londoner Rettungsdienst unterstützt", so ein Sprecher der örtlichen Polizei am Morgen.

In der Nähe hatten die Beamten außerdem einen pro-palästinensischen Marsch gestoppt, der zu einer Synagoge im Zentrum der Stadt gehen sollte.

Ein Teil der Fassade von Londons Big Ben sei blutverschmiert, so The Mirror. Scheinbar hat sich der Mann beim Erklimmen verletzt.