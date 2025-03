Aufregung am Big Ben: Mann klettert barfuß auf Denkmal und streamt live

London (England) - In London läuft seit Samstagmorgen ein großer Polizeieinsatz: Ein pro-palästinensischer Demonstrant ist auf den Big Ben geklettert! Der Mann erklomm barfuß einen Teil des etwa 96 Meter hohen Denkmals.

Ein Mann kletterte barfuß auf den Big Ben. © Screenshot/X/Markhar1972

Als er auf einem Vorsprung stehen blieb, hielt er eine palästinensische Flagge vor sich. The Sun berichtet, dass die Westminster Bridge vor dem Wahrzeichen entsprechend aktuell gesperrt ist.

"Am Samstag, dem 8. März, um 7.24 Uhr wurden Beamte über einen Mann informiert, der den Elizabeth Tower im Houses of Parliament erklimmt. Beamte sind vor Ort und arbeiten daran, den Vorfall sicher zu beenden. Sie werden von der Londoner Feuerwehr und dem Londoner Rettungsdienst unterstützt", so ein Sprecher der örtlichen Polizei.

In der Nähe stoppten die Beamten demnach auch einen pro-palästinensischen Marsch, der zu einer Synagoge im Zentrum der Stadt gehen sollte.

Ein Teil der Big-Ben-Fassade soll blutverschmiert sein, da sich der Mann beim Erklimmen wohl verletzt hat, so The Mirror.

Der Mann selbst geht in unregelmäßigen Abständen auf seinem Instagram-Profil live und streamt für Tausende in Echtzeit.