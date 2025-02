Älteres Paar bekommt kostenloses Essen: Was Brüder dann erfahren, geht ans Herz

London (Großbritannien) - Es ist Tradition, dass die beiden Brüder Jacob und Harvey Nelson (auch bekannt als "thespudbrothers") dem letzten Kunden des Tages an ihrem Foodtruck das Essen umsonst ausgeben. Für sie ist das die Zeit, um sich mit ihren Kunden zu unterhalten. Was dieser ältere Mann jedoch erzählt, geht ans Herz.

Das Paar freut sich sehr über die warme Überraschung der beiden Brüder. © Fotomontage: Screenshot: tiktok.com/@thespudbrothers

Jakob und Harvey Nelson sind vor allem für eine Sache bekannt: Ofenkartoffeln. Zusammen betreiben die zwei Brüder nicht nur einen Foodtruck, wo sie täglich viele Kunden mit leckeren Ofenkartoffeln glücklich machen, sondern auch einen erfolgreichen TikTok-Kanal ("thespudbrothers") mit über 3,6 Millionen Followern.

Auf diesem Kanal veröffentlichen die beiden regelmäßig Videos, wie sie leidenschaftlich gern Kartoffeln mit verschiedenen Toppings für ihre Kunden zubereiten.

Am vergangenen Montag veröffentlichten die beiden ein Video aus ihrem Imbiss. In dem Clip ist zu sehen, wie ein älteres Pärchen gerade an dem Wagen vorbeiläuft, als einer der Brüder sie anspricht: "Entschuldigung, hätten Sie vielleicht Lust auf zwei kostenlose, belegte Ofenkartoffeln?" fragte er.

"Kommen Sie schon, es ist kalt draußen und Sie frieren bestimmt, mit den Kartoffeln wird Ihnen schnell wieder warm."