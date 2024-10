Einkaufswagen kippt um, Kind schwer verletzt! Mutter hat wichtigen Appell

Lucy Greatbatch (28) mit ihrem zehn Monate alten Sohn George. © Screenshot/Facebook/Lucy Greatbatch

Lucy Greatbatch (28) war vergangene Woche mit ihrem zehn Monate alten Baby George in einer Lidl-Filiale im englischen Leek einkaufen. Dazu hatte sie ihr Kind in den Kindersitz vorn in den Einkaufswagen gesetzt.

Als die beiden fertig waren und den Discounter verließen, ging Lucy zum Auto, um die Tüten zu verladen.

Dann geschah das Unglück: Plötzlich rollte der Einkaufswagen weg, prallte gegen einen Bordstein und kippte samt Baby auf den Bürgersteig. "Georges Kopf schlug auf dem Boden auf", schrieb die besorgte Mutter auf Facebook.

Vor Ort bekam die Britin glücklicherweise Hilfe von einer weiteren Frau und einem Postboten, wie sie weiter mitteilte.

Der kleine George erlitt durch den Unfall Prellungen sowie lauter blaue Flecken an Armen und Beinen, wie Bilder auf Facebook zeigen. Am Kopf holte er sich eine dicke Beule. "Zum Glück geht es ihm gut", so Lucy.

Doch das hätte auch anders ausgehen können.