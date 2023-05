Eltern bekommen anonymen Brief an Weihnachten und finden die Wahrheit über ihre Tochter raus

England - Statt netten Weihnachtsgrüßen hatten die Eltern von Amber Paige (22) eine ganz andere Karte in ihrem Briefkasten. Und diese Notiz offenbarte das Geheimnis der jungen Frau.

Denn da bekamen die Eltern einen Brief zugeschickt. Der Inhalt: Screenshots, die die junge Frau während ihrer Arbeit beim Erotik-Sender zeigen.

Bereits zu diesem Zeitpunkt hatte die Britin einen heimlichen Only-Fans-Account , den sie von da an noch intensiver pflegen konnte, wie der " Daily Star " berichtet.

Amber Paige aus der Grafschaft Buckinghamshire arbeitete als Managerin in einem Hotel, bis sie aufgrund des Corona-Lockdowns beurlaubt wurde.

An Weihnachten flatterte ein Brief ins Haus. (Symbolbild) © 123RF/rafaelbenari

In dem Brief wurde sie sogar als Prostituierte beschimpft. "Ich werde nie wissen, wer es war", so die 22-Jährige. Denn die Zeilen waren nicht handschriftlich verfasst, ein Absender fehlte ebenfalls.

Sie vermutet allerdings, dass es jemand aus ihrem elterlichen Umfeld ist, da derjenige die Adresse kannte.

Doch wie reagierten ihre Eltern? Immerhin haben diese laut Ambers Aussagen "eine altmodische Denkweise".

Allerdings scheinen Mama und Papa einverstanden mit dem neuen Beruf ihrer Tochter zu sein. "Sie sehen, wie glücklich ich bin und wie gut es mir geht und dass ich viel weniger gestresst bin, als ich noch als Managerin im Gastgewerbe gearbeitet habe."