Brutale Zug-Attacke: Ermittler schließen Terrorangriff aus, zwei Menschen in Lebensgefahr

Huntingdon (England) - Nach einem mutmaßlichen Messerangriff auf mehrere Menschen in einem Zug nahe der britischen Stadt Huntingdon in England gibt es derzeit keine Hinweise auf einen möglichen Terrorangriff!

In einem Zug Richtung London wurden am Samstagabend mehrere Menschen verletzt. © Chris Radburn/PA/dpa

Das teilte Superintendent John Loveless von der British Transport Police mit.

"Dies ist eine Ermittlung der British Transport Police, und wir arbeiten weiter daran, die genauen Umstände und Motive, die zu diesem Vorfall geführt haben, so schnell wie möglich aufzuklären", so Loveless.

Insgesamt zehn Personen wurden nach der grausamen Tat ins Krankenhaus gebracht, zwei davon schweben aktuell in Lebensgefahr.

Zunächst ging die Polizei davon aus, dass sich neun von ihnen in lebensbedrohlichem Zustand befinden würden. Vier weitere konnten mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Innerhalb weniger Minuten haben die Beamten zwei Tatverdächtige im Alter von 32 und 35 Jahren wegen des Verdachts des versuchten Mordes festgenommen. Die beiden Männer seien in Großbritannien geboren und hätten einen Migrationshintergrund.

Näheres zu den Hintergründen der Tat war zunächst nicht bekannt. Die Polizei stufte die Attacke als "schwerwiegenden Vorfall" ein.