Explosiver Fang: Teenager angeln scharfe Weltkriegs-Granate!

Hereford (Großbritannien) - Zwei Jugendliche fuhren vergangene Woche das erste Mal zum Magnetfischen an einen nahegelegenen See. Dann gelang ihnen etwas, wovon andere nur träumen können: Ihr allererster Fang wurde zur Sensation!

Als er die Angel auswarf, ahnte Zak noch nicht, welchen Fang er machen sollte. © Bildmontage: TikTok/alfierock_fishing (2)

Alfie Rock und Zak Carroll (beide 18 Jahre alt) fischten am Fluss Wye in Hereford, südwestlich der britischen Großstadt Birmingham, als sie den explosiven Fang an Land zogen.

In einem TikTok-Video teilten die stolzen Angler ihren Fund... und zeigten sogar, was anschließend damit geschah!

Die beiden Teenager arbeiten in einem Fisch- und Angelgeschäft in Hereford, wie die Birmingham Mail berichtete. Trotz ihrer Expertise erhofften sich die zwei Jungs keine großen Erfolge auf ihrem ersten Magnet-Angelausflug. Vielleicht ein paar rostige Nägel, aber mehr nicht.

Stattdessen machten sie die haarsträubende Entdeckung: An ihrer Angel hing eine scharfe Granate aus dem Zweiten Weltkrieg!

"Wir waren sofort Feuer und Flamme, und als wir sie hochzogen, sagten wir scherzhaft: 'Das sieht aus wie eine Granate'. Als wir sie tatsächlich hochzogen, bestätigte Zak zunächst, dass es eine Granate war, aber ich war etwas skeptisch", erzählt Alfie im Nachhinein.

Auch die Polizei, die von den beiden Jungs umgehend gerufen wurde, vermutete zunächst, es handele sich bei dem Fund um eine alte Glühbirne. Die tatsächliche Gefahr, die von dem Objekt ausging, wurde erst von Spezialisten des Bombenentschärfungskomandos eindeutig bestätigt.