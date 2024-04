Mitten auf dem Bahnsteig: Hier fliegt ein E-Bike in die Luft

Vier wartende Fahrgäste, die sich direkt neben dem E-Bike aufhielten, konnten sich gerade noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. "Das Feuer war wirklich heftig und hat sich extrem schnell ausgebreitet", sagte der Stationsbeamte Nigel McLachlan.

Mitten in der Hauptverkehrszeit als viele Pendler gerade auf dem Heimweg waren, flog ein E-Bike auf dem Bahnsteig in die Luft.

Brände von E-Bikes und E-Scootern sind die am schnellsten wachsenden Brandursachen in London. Laut London Fire Brigade brannten allein in diesem Jahr 31 Elektro-Räder und neun E-Roller.

Die Feuerwehrleute appellierten deshalb, Online-Marktplätze zu meiden. Es bestehe ein erhöhtes Risiko, dass das Fahrrad ohne den richtigen Akku und das richtige Ladegerät verkauft werde, was zu einem katastrophalen Brand führen könne, so die LFB.