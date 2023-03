Mutter will Selbstjustiz üben und Drogendealer töten: "Ich habe die Straßen gesäubert"

Angus (Schottland) - In Schottland wollte eine Mutter das Gesetz selbst in die Hand nehmen: Sie entführte einen angeblichen Drogendealer, um ihn zu töten. Doch kurz bevor die 40-Jährige die Selbstjustiz vollends durchzog, alarmierte sie die Polizei!

Linda Gowers (40) entführte Michael Graham, um ihn zu töten. (Symbolbilder) © Fotomontage: 123rf/lightfieldstudios, 123rf/sharpner

Linda Gowers (40) kidnappte den mutmaßlichen Drogendealer Michael Graham. Der Mann wurde verdächtigt, mit Drogen zu dealen und hatte deshalb auch schon ein Gerichtsverfahren am Hals. Trotz Beweisen war er jedoch aufgrund von Verzögerungen in der Justiz noch auf freiem Fuß.

Dies nutzte die 40-Jährige aus, um ihn zusammen mit einem Komplizen zu kidnappen. Sie zwangen Graham, in einen Van zu steigen und fesselten ihn.

Daraufhin brachten die Entführer den Mann in das Haus von Gowers, wo sie ihn fesselten und knebelten.

"Sie forderte ihn auf, in den Van einzusteigen. Der Angeklagte und der Mann packten ihn an den Armen und zerrten ihn in den Transporter. Er wurde aus dem Lieferwagen gezwungen und aufgefordert, ins Haus zu gehen und sich auf einen schwarzen Lederstuhl zu setzen", zitierte Daily Record den Staatsanwalt.

Ab da begann der Horror für Graham erst so richtig, denn die 40-Jährige drohte, ihm die Kehle durchzuschneiden!