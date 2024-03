Gruppen-Vergewaltigung von Touristin (28): Indien zahlt Weltreisenden Geld als Entschädigung

Fernanda (28) und Vicente (64) berichteten auf Instagram von dem Horror-Vorfall. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/vueltaalmundoenmoto

Die örtliche Polizei überreichte dem Lebens- und Reisepartner der Video-Bloggerin vor Reportern einen entsprechenden Scheck, wie ein Video der indischen Nachrichtenagentur ANI zeigte. Opfer von Sexualverbrechen haben in Indien ein Recht auf eine finanzielle Ausgleichszahlung.

Mehrere Verdächtige waren nach der Tat am vergangenen Freitag festgenommen worden. Bereits in dieser Woche soll sich ein Gericht mit dem Fall beschäftigen - was in Indien bei Vergewaltigungen ungewöhnlich rasch ist. Das Gericht betonte laut "India Today" am Dienstag: "Eine Sexualstraftat gegen eine Ausländerin dürfte dem Land Negativwerbung bringen und dadurch das Bild Indiens in der Welt beeinträchtigen." Zudem bestehe die Gefahr, dass der Tourismus Schaden nehme.

Das Paar - Fernanda (28) und Vicente (64) - berichtete in einem inzwischen gelöschten Video auf Instagram, dass es geschlagen worden und die Frau von sieben Männern vergewaltigt worden sei.