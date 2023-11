Hakenkreuz-Schmierereien und Davidsterne an Hauswänden entdeckt

Rom (Italien) - In Rom sind im ehemaligen jüdischen Ghetto und dessen Umgebung Hakenkreuz-Schmierereien und Davidsterne an Häuserwänden entdeckt worden.

Zuvor waren in der Nähe bereits vier sogenannte Stolpersteine beschädigt worden, die an Juden erinnern, die im Zweiten Weltkrieg unter deutscher Besatzung verschleppt und ermordet wurden.

Heute erinnern auch in Rom sogenannte Stolpersteine auf den Straßen an das Schicksal von Juden. Im alten Ghetto trägt ein Platz den Namen des 16. Oktober. Wegen des neuen Gaza-Kriegs stehen in diesen Tagen auch in Rom jüdische Einrichtungen unter besonderem Schutz.