"Hatte Baby und Frau im Haus": Vater verteidigt allgegenwärtig Eigentum und Familie

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Ein Hausbesitzer in Los Angeles hatte nicht nur sein Haus zu verteidigen, als er plötzlich von zwei Maskierten angegriffen wurde. Drinnen warteten sein fünf Monate altes Baby, seine Frau und ein Kindermädchen auf ihn. Also zog er seine Waffe.

Der Moment, als der Familienvater realisierte: Die Familie ist in Gefahr! © Screenshot/X/CollinRugg

Samstagabend, gegen 19.30 Uhr, kam der Familienvater nach Hause. Er hatte ein Getränk in der Hand und Kopfhörer im Ohr, "was ich nie hätte tun sollen", so der US-Amerikaner später gegenüber Fox11 Los Angeles.



Völlig ahnungslos, wer sich gerade außerhalb seines Blickfeldes an ihn heranpirschte, suchte er an der Haustür stehend seinen Schlüssel.

"Aus dem Nichts spürte ich, wie jemand hinter mir auftauchte, etwas an meinen Rücken hielt", erzählte der Kalifornier gegenüber ABC7.

Er realisierte sofort, dass es sich um eine Waffe handelte und die Unbekannten hinter ihm in sein Haus wollten!

Aber dem Vater und Ehemann war klar: "Ich habe ein fünf Monate altes Baby und eine Frau und ein Kindermädchen im Haus, und das würde nicht passieren."

Wie er die Angreifer vom Hof jagte, könnt Ihr in diesem Clip sehen.