"Hatte nur zwei Gläser Wein": Suff-Pilot knapp vor Abflug geschnappt!

"Es hätte zu einem Flugzeugabsturz kommen können - Sie haben 267 Passagiere in Gefahr gebracht", erklärte sie.

Angesichts dieser Ausführungen und dem Wert des Blutalkoholspiegels zweifelte auch die Richterin an Henrys Behauptungen und erklärte, dass es klar sei, dass er extrem unverantwortlich gehandelt habe.

Laut ihrer Aussage habe er "Anzeichen von offensichtlicher Trunkenheit" gezeigt, als er um 15 Uhr zur Arbeit erschien. "Er schwankte leicht, hatte glasige Augen und einen teigigen Mund", sagte ein Polizeibeamter vor dem Gericht in Bobigny.

Am Dienstag erschien Henry vor einem französischen Gericht und beteuerte, in der Nacht vor dem Flug lediglich zwei Gläser Wein getrunken zu haben. Die Beamten, die den Piloten verhafteten, sahen dies jedoch ganz anders.

Der Pilot sollte 267 Passagiere vom Flughafen Charles de Gaulle in Paris zum Flughafen in Washington D.C. im US-Bundesstaat Virginia fliegen.

Dieser Wert entspricht etwa dem Dreifachen des in Europa erlaubten Grenzwertes!

Der 63-jährige amerikanische Pilot, der nur als Henry W. identifiziert wurde, erschien am Sonntagnachmittag (23. Juli) mit einem Blutalkoholspiegel von 0,132 % zur Arbeit. Das berichtete die New York Post .

Angeblich habe er nur zwei Gläser Wein getrunken, aber das Gericht kaufte dem Piloten diese Geschichte nicht ab. (Symbolbild) © 123rf/rostislavsedlacek

Das Gericht brummte Henry zwei Strafen auf: eine sechsmonatige Haftstrafe auf Bewährung und eine Geldstrafe von fast 5000 Euro.

Dies war jedoch sein geringstes Problem, denn seinen Job als Pilot ist er nach der Aktion auch los.

Ein Vertreter der United Airlines teilte in einem Statement mit, dass man Henry sofort aus dem Verkehr gezogen habe und uneingeschränkt mit den französischen Behörden zusammenarbeite.

"Die Sicherheit unserer Kunden und unserer Besatzung hat für uns immer oberste Priorität. Wir halten alle unsere Mitarbeiter an die höchsten Standards und haben eine strikte No-Tolerance-Politik für Alkohol", so das Unternehmen in einer Erklärung.