Hochsommer im April: Spanien erwartet heftige Hitzewelle mit bis zu 40 Grad!

Keine Chance auf Abkühlung, zumindest nicht durch sinkende Temperaturen... © Ricardo Rubio/Europa Press/dpa

Spanier und Spanierinnen müssen in dieser April-Woche bereits mit satten Temperaturen bis zu 40 Grad rechnen! Diese für die Jahreszeit außergewöhnlich hohen Temperaturen lassen sich laut dem Wetterdienst Aemet mit einer "sehr warmen und trockenen Luftmasse afrikanischen Ursprungs" erklären.

Bereits am Dienstag und Mittwoch soll die 30-Grad-Marke in vielen Regionen, vor allem im Süden, überschritten werden, so der Wetterdienst in der Mitteilung.

Noch südlicher, genauer in den ländlichen Gebieten der südspanischen Region Andalusien, klettert das Thermometer sogar auf sommerliche bis zu 35 Grad.

Der Höhepunkt der enormen Hitzewelle soll schließlich am Donnerstag und Freitag erreicht werden. Dann könnte es in der gesamten südlichen Hälfte sowie im Nordosten des Landes bis zu 35 Grad heiß werden. Im Herzen Andalusiens, dem Guadalquivir-Tal, sollen die Temperaturen dann sogar auf bis zu 40 Grad steigen.

Auch nachts verspricht das Wetter keine Abkühlung - oder nur eine ganz kleine, denn unter 20 Grad soll die Temperatur nicht sinken.