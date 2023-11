Höchste Alarmstufe: Schiefer Turm von Bologna kurz vor dem Einsturz?

Seit Jahren bereitet der schiefe Garisenda-Turm in Bologna der Stadt Sorgen. © Giorgio Bianchi/Comune di Bologna/dpa

Experten sind deswegen alarmiert und appellieren in einem wissenschaftlichen Bericht an den Bürgermeister Bolognas, so schnell wie möglich Maßnahmen zur Sicherung zu ergreifen, wie die italienischen Zeitungen "La Repubblica" und "Corriere della Sera" jüngst berichteten.

Die beiden schiefen Türme Garisenda und Asinelli gehören zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Bologna. Die Geschlechtertürme stehen auf der zentralen Piazza di Porta Ravegnana und bereiten den Behörden bereits seit geraumer Zeit Sorgen.

Vor allem der kleinere Garisenda-Turm ist auffällig schief: Er hat eine Höhe von 48 Metern und eine Neigung von 3,20 Metern.

Die Experten des eigens für den Garisenda-Turm einberufenen Ausschusses schlagen nun Alarm, in ihrem Bericht schreiben sie von der "höchsten Alarmstufe".