Hunderte Menschen evakuiert: Überschwemmungen und Erdrutsche auch im Norden

Im Süden Norwegens: Teile der Bergen-Bahnlinie stürzen aufgrund der Unwetter ein.

In der Provinz Innlandet nördlich von Oslo wurden in der Nacht zum heutigen Mittwoch 16 Erdrutsche und sechs Überschwemmungen gemeldet, wie die zuständige Polizei am Vormittag mitteilte. Mehr als 600 Menschen seien in Sicherheit gebracht worden.

Personenschäden seien bislang nicht gemeldet worden. Die Situation sei aber weiterhin unübersichtlich und chaotisch. Viele Straßen seien gesperrt worden.

Nach Angaben des Rundfunksenders NRK drang am Wasserkraftwerk Braskereidfoss in der Gemeinde Våler Wasser in das eigentliche Kraftwerk ein, was zu größeren Schäden führte. Die Polizei prüft demnach in Absprache mit Bombenexperten und Militär, ob Sprengungen notwendig sein könnten, um die Situation unter Kontrolle zu bringen.