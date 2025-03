Hunderte Passagiere als Geiseln genommen: Bewaffnete entführen Express-Zug

Aufständische haben in Pakistan einen Zug entführt. (Symbolbild) © Sajjad/XinHua/dpa

In den abgelegenen Bergen der Provinz Belutschistan kommt es zur Stunde zu einer großen Geiselnahme. Hunderte Passagiere eines Expresszuges sind in der Hand von Aufständischen, berichtet CNN.

Schwer bewaffnete Kämpfer schlugen demnach zu, als sich der Zug am Dienstagnachmittag (Ortszeit) einem Tunnel nahe dem Bolan-Pass in der westlichen Provinz Belutschistan näherte.

Ein Video, das von den Rebellen verbreitet wurde, zeigt, wie es auf den Gleisen zu einer Explosion kommt. Die Lok entgleist, ein gigantischer Feuerball bildet sich, hüllt den vorderen Teil des Zuges ein.

Nach Behördenangaben brach der Zug "Jaffer Express" am Morgen von der Gebietshauptstadt Quetta in die nordwestliche Stadt Peshawar auf. Rund 450 Menschen waren an Bord. "Wir können keinen Kontakt zu Passagieren und Besatzung aufnehmen und die Situation bleibt unklar", sagte ein Behördensprecher zu CNN.

Inzwischen hat die militante Separatistengruppe Baloch Liberation Army (BLA) die Verantwortung für die Zugentführung übernommen. Man habe die Kontrolle über den Zug übernommen, hieß es in einem Statement, das auch TAG24 vorliegt. Es sei zu einem Gefecht gekommen, bei dem sechs Sicherheitskräfte getötet wurden.

Mehr als 100 Passagiere befinden sich nun in Rebellen-Gewahrsam. Sollte die Regierung versuchen, den Zug zu stürmen, will die BLA alle Geiseln exekutieren.