Extremisten töten 26 Touristen: Armee eliminiert zwei bewaffnete Männer

Indien - In der indischen Unruheregion Kaschmir haben mutmaßliche Extremisten auf Touristen geschossen und dabei nach Polizeiangaben mindestens 26 Menschen getötet. Nun hat die Armee unweit der Grenze zu Pakistan zwei bewaffnete Kämpfer erschossen

Indische Armeeoffiziere stehen in der Nähe von Pahalgam im Süden Kaschmirs Wache, nachdem Angreifer wahllos das Feuer auf Touristen im indisch kontrollierten Kaschmir eröffnet haben. © Dar Yasin/AP/dpa

In der Stadt Baramulla in der Himalaya-Region seien bei einem "heftigen Schusswechsel zwei Terroristen eliminiert worden", erklärte die Armee am Mittwoch.

Der Vorfall war demnach nicht direkt mit dem Angriff auf die Touristen verknüpft, es habe sich um einen "Infiltrationsversuch" der Armee gehandelt.

Unter den Opfern am gestrigen Dienstag hätten sich größtenteils Besucher aus verschiedenen Teilen Indiens sowie auch zwei Personen aus der Umgebung befunden, sagten Polizeibeamte im Unionsterritorium Jammu und Kaschmir.

Zudem wurden mehrere Menschen bei dem Angriff in einem Erholungsgebiet nahe dem Urlaubsort Pahalgam verletzt. Indiens Innenminister Amit Shah sprach von einer terroristischen Tat.

Details nannte Shah nicht, die Zeitung "Greater Kashmir" berichtete jedoch, die Gruppe The Resistance Front (Die Widerstandsfront) habe sich zu der Tat bekannt.

Dabei handle es sich um eine Splittergruppe der verbotenen Organisation Lashkar-e-Taiba (LeT), die unter anderem für eine Anschlagsserie in der indischen Wirtschaftsmetropole Mumbai im November 2008 verantwortlich gemacht wird.

Damals wurden 175 Menschen getötet, darunter 26 Ausländer und neun der Extremisten.