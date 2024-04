Familie will Katze retten: Fünf Männer springen nacheinander in Brunnen - alle tot

Ahmednagar (Indien) - Eine schreckliche Tragödie hat sich in Indien zugetragen: Weil die geliebte Katze in einen Brunnen fiel und von alleine nicht mehr herauskam, versuchten fünf Mitglieder einer Familie das Tier zu retten. Mit tragischen Folgen: Sie alle starben .

Weil sie ein Kätzchen retten wollten, stürzten sich fünf Inder ins Verderben. (Symbolbild) © 123RF/valemaxxx

Nacheinander sprangen die Männer der Familie Kale in den Brunnen, um die Samtpfote zu retten. Doch darin waren giftige Dämpfe.

Es müssen dramatische Szenen gewesen sein, die sich da im Dorf Vakadi im indischen Bundesstaat Maharashtra am Dienstag abspielten. Nach Informationen der Zeitung Times of India wollten die Männer am Nachmittag eine Katze aus dem Brunnen retten. Doch das Todesloch wurde zuletzt als natürliche Biogas-Anlage genutzt.

Einer nach dem anderen stürzte sich ins Verderben. Die Männer starben innerhalb von Sekunden eines grausamen Todes.

Ein sechstes Familienmitglied ließ sich anschließend mit einem um die Hüfte gewickelten Seil in die Güllegrube ab, um nach dem Rechten zu sehen. Er wurde gerade noch rechtzeitig wieder hochgezogen und überlebte schwer verletzt.

Sein Zustand wurde von den Behörden als stabil eingeschätzt.