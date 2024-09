Ritual-Mord an Privatschule: Schulleiter erdrosselt 7-Jährigen

Hathras (Indien) - Es ist eine Tat, die so abscheulich ist, dass sie sich jedem Verständnis entzieht. Der Leiter einer indischen Privatschule wird verdächtigt, einen seiner Schüler ( † 7) im Rahmen eines Rituals grausam erwürgt zu haben.

Schulleiter Dinesh Baghel (l.) tötete den kleinen Kritarth (†7) im Rahmen eines verstörenden Rituals. © Montage: X/Dinesh Sharma, PR/D.L. Public School Residential School

Gegenüber der Polizei erklärte der Horror-Pädagoge, dass der Zweitklässler geopfert werden musste, um den Erfolg seiner Unterrichtsmethoden sicherzustellen.

Fünf Personen wurden im nordindischen Bundesstaat Uttar Prasdesh im Zusammenhang mit dem grausamen Mord an einem Siebenjährigen festgenommen. Das berichtet der Fernsehsender NDTV und "India Today"

Die Ermittler sind sich sicher: Weil er sich "Wohlstand" und auch "Ruhm" für seine Schule erhoffte, soll Schulleiter Dinesh Baghel auf Anraten seines Vaters Jashodhan ein verstörendes Komplott geschmiedet haben.

Am vergangenen Sonntag setzten sie ihren mörderischen Plan in die Tat um, berichtet The Hindu. Mit drei Helfern entführte der Direktor den kleinen Kritarth aus dem Internat seiner abgewirtschafteten Privatschule "D.L. Public School Residential School", nahe der nordindischen Stadt Hathras. Zuvor wurde der Junge offenbar betäubt.

Dann, so sagt es die Polizei, haben die Täter das unschuldige Kind hinterm Schulgebäude erdrosselt, gemäß der als "Schwarze Magie" verschrienen Praxis Tantra-Mantra.