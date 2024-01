Mehr als 100 Tote: Explosion im Iran war Selbstmord-Anschlag

Nach zwei Explosionen in der Stadt Kerman starben bislang mehr als hundert Menschen, etliche wurden verletzt. © Sare Tajalli/Iranian Students' News Agency, ISNA/dpa

Dies habe unter anderem die Auswertung von Videoüberwachung ergeben, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna am Donnerstag auf Telegram unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle aus der Stadt Kerman.

Die Hintergründe der zweiten Explosion seien noch nicht abschließend geklärt. Vermutet wird auch ein Selbstmordanschlag.



Am vierten Todestag des mächtigen iranischen Generals Ghassem Soleimani waren in dessen Heimatstadt Kerman, etwa 820 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Teheran, nahe der Grabstätte am Mittwoch bei zwei gewaltigen Explosionen mehr als 100 Menschen getötet worden.

Irans Regierung sprach von einer Terrorattacke. Zunächst reklamierte keine Gruppe den mutmaßlichen Anschlag für sich.

Die Bundesregierung und die EU verurteilten den Anschlag als Akt des Terrors.