Motorrad-Paar auf Weltreise verhaftet - der Grund macht sprachlos

Für das britische Paar Craig (51) und Lindsay Foreman (52) sollte es die Reise ihres Lebens werden – doch ihre Herkunft wurde ihnen zum Verhängnis. © Facebook/Screenshot/Lindsay Foreman

Wie The Telegraph berichtet, sollte es die Reise ihres Lebens werden - doch für Craig (51) und Lindsay Foreman (52) nahm der Trip eine fatale Wendung.

Voller Optimismus und der Überzeugung, dass es überall auf der Welt "gute, freundliche Menschen" gibt, wollten sie die Schönheit des Irans entdecken. Doch ihre britische Herkunft sollte ihnen zum Verhängnis werden.

Am 30. Dezember 2024 reisten die beiden aus Armenien in den Iran, übernachteten in Täbris, Teheran und Isfahan, erreichten jedoch nie ihr geplantes Ziel in Kerman.

Die iranischen Behörden gaben schließlich bekannt, dass das Paar in Haft genommen wurde – offenbar als Druckmittel, um von Großbritannien Zugeständnisse zu erpressen.