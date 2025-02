Es steht nicht gut um Papst Franziskus: "Betet für mich"

Rom - Die Sorgen um Papst Franziskus (88) sind noch einmal größer geworden. Das an einer Lungenentzündung erkrankte Oberhaupt der katholischen Kirche musste am Wochenende mit Blutkonserven und mehrfach mit Sauerstoff versorgt werden. Die Ärzte im Krankenhaus, wo der 88-Jährige bereits zehn Tage liegt, nannten seinen Zustand weiterhin kritisch. Erstmals sprachen sie von einer "zurückhaltenden Prognose". Er selbst bat aus der Klink heraus um Gebete für sich.

Die Messer im Petersdom, auf der Männer auch die Diakonenweihe erhielten, fand ohne Papst Franziskus (88) statt. © Alessandra Tarantino/AP/dpa

Dem ärztlichen Bulletin zufolge gab es am Samstag gleich zwei Probleme: Am Morgen hatte Franziskus eine "anhaltende asthmatische Atemkrise", was die Verabreichung von zusätzlichem Sauerstoff erforderlich machte.

Nach einer "ruhigen Nacht" - so der Vatikan - bekam er dann am Sonntag über einen Schlauch durch die Nase abermals Hilfe beim Atmen. Zudem erhielt er eine Bluttransfusion. Die Ärzte sprachen von Anämie: einem Mangel an roten Blutkörperchen.

Bereits zum zweiten Mal in Folge musste der Papst auf das übliche Sonntagsgebet vor Zehntausenden Gläubigen auf dem Petersplatz verzichten. Der Text wurde nur schriftlich verbreitet.

Darin bat der seit bald zwölf Jahren amtierende Argentinier aus dem Krankenhaus heraus: "Betet für mich." Der Aufforderung leistete Gläubigen rund um die Welt in Sonntagsgottesdiensten Folge.