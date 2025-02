Leichte Verbesserung beim Papst - Zustand trotzdem kritisch

Papst Franziskus (88) wird seit eineinhalb Wochen in einem Krankenhaus in Rom behandelt. © Andrew Medichini/AP/dpa

"Heute sind keine asthmatischen Anfälle an Atemnot aufgetreten. Einige Laborwerte haben sich verbessert", teilte der Heilige Stuhl in einem Bulletin am Abend mit.

Der 88-Jährige habe nach wie vor eine "leichte Nieren-Insuffizienz", was aber keinen Anlass zu Sorge gebe. Zudem sei Franziskus wieder mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt worden, wenn auch in geringerer Dosis.

Das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken wird seit eineinhalb Wochen in einem Krankenhaus in Rom behandelt.