Frau feiert Geburtstag im Restaurant: Als sie auf die Rechnung schaut, fällt ihr die Kinnlade runter

Mit diesem Rechnungsposten hatte das Geburtstagskind nicht gerechnet. © Montage: Facebook/Sei di Arezzo se..., 123rf/pavelvozmischev

Die Italienerin hatte am Donnerstag Geburtstag und lud Freunde und Verwandte in ein kleines Restaurant am Stadtrand von Arezzo (Toskana) ein, so berichtet es "Corriere Fiorentino".



Insgesamt 659,10 Euro habe sie für 13 Personen gezahlt - ein angemessener Preis, könnte man meinen. Doch ein Posten auf der Rechnung stößt dem Gast so richtig sauer auf. Für das bloße Anschneiden der Geburtstagstorte berechnete das Restaurant nämlich eine Extra-Gebühr von 58,50 Euro.

Dabei habe sie vor ihrer Reservierung extra angefragt, ob es denn okay sei, wenn sie ihre eigene Geburtstagstorte mitbringen könne. Man sei schließlich eine größere Gesellschaft. Das sei kein Problem, hieß es vorab vom Restaurant. Die Frau rechnete mit einem kleinen Aufschlag, doch die 4,50 Euro, die das Restaurant pro Person berechnete, empfand sie als übertrieben.

Denn für die Torte, die sie beim Konditor ihres Vertrauens bestellte, zahlte das Geburtstagskind lediglich 45 Euro.

Auf Facebook brachte die Frau ihren Unmut zum Ausdruck. Nun hagelt es heftige Kritik am Geschäftsgebaren des Restaurants.