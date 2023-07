Jahrhundertregen hinterlässt Spur der Verwüstung! "Es kam schnell und es kam wütend"

Eine lange Reihe heftiger Gewitter hat im Südosten des Landes große Regenmengen niedergehen lassen, die zu Sturzfluten, unterspülten Straßen und Stromausfällen führten. © Darren Calabrese/The Canadian Press/AP/dpa

Die ersten Tropfen fielen gegen Freitagabend und verwandelten sich innerhalb kürzester Zeit zu einer regelrechten Flut. Durch die immense Menge Wasser traten mehrere Bäche und Flüsse rasch über das Ufer, wodurch zahlreiche Straßen unterspült wurden.

"Wir haben in weniger als 24 Stunden den Regen von drei Monaten bekommen", sagte Tim Houston, Premierminister von Nova Scotia, auf Twitter. "Es kam schnell und es kam wütend."

Wie mehrere lokale Medien berichteten, scheint die Gemeinde West Hants, etwa eine Autostunde nördlich der kanadischen Stadt Halifax, eines der am stärksten betroffen Gebiete zu sein.

Für die gesamte Provinz wurde der Notstand ausgerufen. Mindestens 600 Menschen mussten ihre Häuser verlassen, über 400 sind von der Außenwelt abgeschnitten, nachdem zahlreiche Brücken kollabiert sind.

Bilder, die West Hants' Bürgermeister Abraham Zebian auf seiner offiziellen Facebook-Seite geteilt hat, zeigen den massiven Grad der Zerstörung: überschwemmte Straßen, Autos, die noch halb über der abgerissenen Fahrbahn hängen, eingebrochene Brücken.

"Unsere Herzen und Gebete sind bei denjenigen, die durch den Sturm der letzten Nacht obdachlos geworden sind", schrieb Zebian dazu. "Ich bitte alle darum, zu Hause zu bleiben, wenn sie nicht evakuiert werden müssen. Die Straßen sind derzeit einfach nicht befahrbar."

"Wir hatten in der Nacht und bis in den Tag hinein Regen von biblischem Ausmaß", sagte der Bürgermeister von Halifax, Mike Savage, am Samstag.