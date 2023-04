Junge (7) läuft beim Wiener Marathon mit und hält Polizei auf Trab

Ein kleiner Junge wollte beim diesjährigen Marathon in Wien direkt mitlaufen. © Eva Manhart/APA/dpa

Wie die Polizei am Montag mitteilte, stand der Siebenjährige am Sonntag mit seinem Vater am Rand der Laufstrecke.

Plötzlich habe sich der Junge losgerissen und sei mit einer Gruppe von Läufern mitgerannt, hieß es.

Nachdem der Vater die Polizei informierte hatte, konnte ein Beamter den sportlichen Ausreißer nach etwa 40 Minuten unter den fast 40.000 Marathon-Teilnehmern finden.

Da hatte der Junge schon etwa sieben Kilometer zurückgelegt.