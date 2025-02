Frau soll bei Zara geklaut haben: Als die Wahrheit ans Licht kommt, erhält sie hohe Entschädigung

Völlig unschuldig: Beauty-Influencerin Krystal Joyce (20) wurde an den Pranger gestellt. © Instagram/krystal_joyce_16_

Regelmäßig beglückt Krystal Joyce ihre Follower mit den neuesten Fashion- und Beautytrends und gibt gerne Empfehlungen, wo sich Shoppen noch lohnt. 122.000 Profile folgen ihr alleine bei TikTok.

Doch um den größten Zara-Store in der Blanchardstown-Mall von Dublin wird die junge Frau wohl zukünftig einen großen Bogen machen, legt ein Bericht der Zeitung "Daily Mail" nahe. Denn die Erfahrung, die Krystal dort machen musste, hat sie sehr traumatisiert. Nun landete der Fall vor Gericht.

Im Prozess am Dublin Circuit Civil Court schilderte die Frau, was ihr widerfuhr. Wie so oft ging sie bei Zara einkaufen, suchte sich einige Kleidungsstücke aus, ging vergnügt in die Umkleidekabine, probierte das Ganze an.

Plötzlich hörte Krystal eine laute Stimme rufen: "Ich hole die Wachen!"