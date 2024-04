Mann (†32) stirbt nur eine Woche nach Traumhochzeit

Rikki hinterlässt seine Frau und seine vier Kinder. © Screenshot/givealittle

Weil Rikki arbeitsunfähig war und Nykalah ihren Job aufgeben musste, fehlte es an Geld. Glücklicherweise starteten Freunde einen Spendenaufruf, bei dem umgerechnet ganze 22.157 Euro zusammenkamen. "Ich hatte einfach nicht erwartet, dass es so gut ausgehen würde. Die Großzügigkeit war wahnsinnig", so Nykalah.

Noch im März heiratete das Paar ganz romantisch am Strand von New Plymouth. Doch das Glück sollte nicht von Dauer sein. Nur eine Woche später, am 29. März, starb Rikki laut der Spendenseite an den Folgen des Tumors. Alle Spenden werden nun für die Beerdigung des 32-Jährigen genutzt.

Rikki hinterlässt neben seiner Frau Nykalah seine vier Kinder Lyrik (10), Harley (9), Aurora (6) und Amethyst (4).